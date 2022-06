CBF define datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

Os jogos de ida acontecem de 22 a 30 de junho, enquanto a volta será disputada de 12 a 14 de julho

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Copa do Brasil terá partidas das oitavas de final entre junho e julho



Na noite desta sexta-feira, 10, a CBF divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil com as datas e horários de todos os confrontos. Os jogos de ida acontecem de 22 a 30 de junho, enquanto a volta será disputada de 12 a 14 de julho. A primeira partida será entre Bahia e Athletico-PR, na Arena Fonte Nova, às 19h30 (horário de Brasília). Os clássicos paulistas ficaram divididos nos dias 22 para Corinthians e Santos, com o primeiro jogo na Neo Química Arena, e o confronto entre São Paulo e Palmeiras no dia seguinte, no Morumbi. As quartas de final acontecem nos dias 27/28 de julho e 17/18 de agosto. As semifinais no sidas 28 de agosto e 14 de setembro e as finais em 12 e 19 de outubro.

Confira abaixo todos os jogos das oitavas de final:

JOGOS DE IDA

22 de junho

19h30 – Bahia x Athletico-PR

19h30 – Fortaleza x Ceará

21h30 – Corinthians x Santos

21h30 – Atlético-MG x Flamengo

23 de junho

19h – Fluminense x Cruzeiro

20h – São Paulo x Palmeiras

21h30 – Atlético Goianiense x Goiás

30 de junho

19h – América-MG x Botafogo

JOGOS DE VOLTA

12 de julho

20h30 – Athletico-PR x Bahia

21h – Cruzeiro x Fluminense

13 de julho

19h – Goiás x Atlético Goianiense

19h30 – Ceará x Fortaleza

21h30 – Santos x Corinthians

21h30 – Flamengo x Atlético-MG

14 de julho

20h – Palmeiras x São Paulo

21h – Botafogo x América-MG