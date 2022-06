Sebastian Vettel diz que Fórmula 1 está ‘pronta’ para piloto gay

Piloto alemão tem se posicionado a favor do público LGBTQIA+ desde a temporada passada e protestado contra países restritivos

Reprodução/Instagram/@vettelofficial Vettel acredita que o esporte mudou e é mais inclusivo no momento



O piloto alemão Sebastian Vettel foi capa da revista LGBTQIA+ Attitude nesta semana e falou que a Fórmula 1 ‘está pronta’ para o primeiro piloto assumidamente gay. Recentemente, Vettel utilizou as cores do arco-íris em algumas etapas do circuito e se mostrou defensor do público LGBTQIA+ usando camisetas, máscaras e se posicionando contra as leis da Hungria. “Homofobia é preconceito, e preconceito é errado. É tão simples quanto isso”, disparou. “Sempre houve pessoas LGBTQIA+ na Fórmula 1, mas não posso falar por eles ou dizer se eles sentiram que tinham que se esconder ou não, mas agora acho que um piloto gay seria bem-vindo”, completou. Quatro vezes campeão mundial, Vettel é o 15º colocado no Mundial de pilotos deste ano.