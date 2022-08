CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil; confira

Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo ainda estão na briga pelo título nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, nesta sexta-feira, 19, em sua sede, no Rio de Janeiro. Nele, ficou definido que o Corinthians fará o segundo confronto com o Fluminense em casa, na Neo Química Arena. Do outro lado da chave, o Flamengo terá a vantagem de definir a vaga na final ao lado de sua torcida, no Maracanã, diante do São Paulo. O primeiro jogo das semifinais ocorrerá na próxima semana, no dia 24 de agosto, e a volta em 14 de setembro. Vale lembrar que os classificados para as decisões receberão uma “bolada”. Enquanto o campeão acumula mais R$ 60 milhões, o vice engorda sua receita com R$ 25 milhões. As finais estão marcadas para 12 e 19 de outubro.

Confira as datas dos jogos