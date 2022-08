América-MG busca empate, mas São Paulo avança à semifinal da Copa do Brasil

Tricolor abriu 2 a 0 e levou o empate no segundo tempo, mas vitória na ida garantiu classificação; Flamengo será próximo adversário

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo empatou em Minas e conquistou a vaga



O São Paulo viajou até Minas Gerais para enfrentar o América-MG pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e, com vantagem por 1 a 0, empatou em 2 a 2 e se classificou à semifinal. O adversário na próxima fase será o Flamengo. No Estádio Independência, o São Paulo começou melhor. Aos 22 minutos, Luciano abriu o placar chutando colocado de fora da área e sete minutos depois, o camisa 11 fez mais um após bela assistência de Calleri. Perdendo de 3 a 0 no agregado, o Coelho não desistiu e foi pra cima. Aos 39, a arbitragem marcou pênalti para o América com ajuda do VAR. Wellington Paulista foi para a cobrança e converteu, diminuindo a vantagem. O segundo tempo teve outra cara. Aos 12 minutos, Miranda foi expulso e complicou o Tricolor. Pressionando, o América conseguiu o empate aos 18 minutos com Everaldo. O Coelho tentou até o fim ir para os pênaltis, mas o São Paulo se segurou e ficou com a vaga.