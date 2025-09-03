Jovem Pan > Esportes > Futebol > CBF divulga datas e horários da decisão do Brasileiro Feminino

Primeiro confronto entre Corinthians e Cruzeiro será disputado a partir das 10h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (7)

Reprodução/X/@BRFeminino Final do Brasileiro Feminino Já a partida de volta, e derradeira, está programada para iniciar às 10h30 do dia 14 de setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, horários e locais das partidas da decisão da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino entre Cruzeiro e Corinthians. Os jogos decisivos contarão com transmissão ao vivo da TV Brasil. O primeiro confronto entre as Brabas do Timão e as Cabulosas será disputado a partir das 10h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (7) e terá como palco o estádio Independência, em Belo Horizonte. Já a partida de volta, e derradeira, está programada para iniciar às 10h30 do dia 14 de setembro. O local ainda será definido pela equipe paulista, que é a mandante deste jogo.

*Com informações da Agência Brasil
