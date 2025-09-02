Kaio Jorge se diz ‘tranquilo’ em estreia na seleção e fala em sonho realizado: ‘Me imaginei na principal’
Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, se sente tranquilo para sua estreia na seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, expressou sua tranquilidade em relação à sua estreia na seleção brasileira principal. O jogador, que já passou por diversas categorias de base, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, trazendo novas esperanças para a equipe. Em suas declarações, Kaio destacou a importância desse momento em sua carreira. “É uma experiência incrível, sempre sonhei em chegar até aqui. Tive a oportunidade de representar o Brasil nas categorias de base e, por isso, me imaginei um dia jogando na seleção principal”, afirmou o atleta.
O jogador, que já defendeu a seleção desde o sub-15 e foi o artilheiro da Copa do Mundo sub-17 em 2019, se sente confortável no ambiente da Granja Comary, onde a equipe realiza seus treinos. “Conhecer a Granja e as pessoas que trabalham na CBF me deixa mais à vontade”, disse Kaio, ressaltando a familiaridade com o local. Atualmente, Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados, e espera que sua boa fase no Cruzeiro o mantenha nas convocações futuras. A seleção brasileira se prepara para encerrar sua participação nas Eliminatórias enfrentando as seleções do Chile e da Bolívia.
Publicado por Sarah Paula
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.