CBF divulga ingressos para último amistoso da seleção feminina antes da Copa e valores assustam

Thais Magalhães/CBF Seleção brasileira feminina enfrenta o Chile no dia 2 de julho, em Brasília



Nesta quinta-feira, 15, a CBF anunciou o início da venda dos ingressos para o último amistoso da seleção brasileira feminina antes da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia. No dia 2 de julho a equipe de Pia Sundhage enfrenta o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 10h30 (horário de Brasília), com ingressos que vão de R$ 75 a R$ 300. As áreas inferior norte e sul custam R$ 150 inteira (R$ 75 meia), inferior leste e oeste R$ 200 inteira (R$ 100 meia) e a cadeira hospitality será vendida por R$ 300 (R$ 150 meia). O combo (um adulto e duas crianças de 12 anos) sai por R$ 350. Os valores são bem superiores aos cobrados no amistoso Brasil x Canadá, em São Paulo, em novembro do ano passado que variavam entre R$ 10 a R$ 60. Fazendo uma comparação com os ingressos vendidos para a Copa do Mundo na Austrália, o ticket mais barato custa 20 dólares australianos, o que dá R$ 66 (na cotação atual). Ou seja, está mais caro ir no amistoso pré-Copa do que comprar um ingresso para o Mundial. A torcida ressaltou nas redes sociais que o horário, valor e localidade podem interferir na quantidade de público do amistoso. A seleção brasileira estreia na Copa no dia 24 de julho, contra o Panamá.

Confira os comentários da torcida:

Não ironicamente, se fizesse esse amistoso na Fazendinha muito provavelmente daria mais público. E teria estádio lotado. Fora que não precisaria cobrar um rim no ingresso. — Bruno Gomes (@brunobgs11) June 15, 2023

CBF cancela esse amistoso pelo amor de deus se tiver 2k lá ainda vai ser muito por causa desses preços😣 a fala da kerolin falando q elas não são tão aceitas assim tão rodando a minha cabeça, pqp pic.twitter.com/HJGGqtxtTQ — ray é zoeira🏌🏻‍♀️ (@leblancz_) June 15, 2023

oq explica a diferença de um amistoso p outro p colocar o ingresso mais barato em R$75+taxa (e ainda é meia)??td bem ter um aumento mínimo por estar perto da copa, mas n é nem em cidade de maior apelo do torcedor, num estádio mediano e contra uma seleção inferior (?) o boicote🤣 pic.twitter.com/c4qrHiHVxi — larinha💋 (@sccplaraf) June 15, 2023