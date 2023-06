Corinthians estende empréstimo de Ruan Oliveira até dezembro

Após 1000 dias afastado por lesão, meio-campista voltou contra o Cuiabá e marcou gol de empate

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Contrato de Ruan, de 23 anos, terminaria em 30 de junho



O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira, 15, a extensão de empréstimo do meio-campista Ruan Oliveira, de 23 anos, junto ao Metropolitano até o fim da temporada. O contrato anterior terminava no próximo dia 30 de junho. “Estou muito feliz com esta renovação e espero poder contribuir bastante para o clube até o fim do ano. A torcida pode esperar muita raça e vontade dentro de campo”, disse o jogador ao site oficial do clube. Ruan ficou quase três anos em recuperação após três cirurgias e voltou aos campos no fim de semana, contra o Cuiabá, marcando o gol do empate do Corinthians. Esse foi o primeiro gol do meia pela equipe principal. Passando por uma fase difícil na temporada, o Timão deve dar mais espaço para os jovens. A equipe volta a jogar no dia 21, em clássico contra o Santos.