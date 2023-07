CBF divulga numeração da seleção brasileira para a Copa do Mundo feminina

Marta vai para o seu último Mundial com a camisa 10 e Debinha ficou com a 9

Thaís Magalhães/CBF Seleção brasileira feminina estreia no Mundial em 24 de julho contra o Panamá



Nesta terça-feira, 4, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a numeração da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. O elenco é composto por 23 jogadoras e a numeração é do 1 ao 23. A craque Marta mantém a camisa 10 e Debinha fica com a 9. As jogadoras suplentes não tiveram seus números revelados. A seleção desembarcou na Austrália na manhã desta terça-feira (noite no horário local) e começa o calendário de atividades apenas na quinta-feira para as jogadoras se adaptarem ao fuso horário de 13 horas de diferença. O Brasil ficará em Gold Coast até o dia 18 de julho e, depois parte para sua sede em Brisbane. A estreia no Mundial será em 24 de julho, às 8h (horário de Brasília), contra a seleção do Panamá.

Confira abaixo a numeração:

1 – Bárbara

2 – Antonia

3 – Kathellen

4 – Rafaelle

5 – Luana

6 – Tamires

7 – Andressa Alves

8 – Ana Vitória

9 – Debinha

10 – Marta

11 – Adriana

12 – Letícia Izidoro

13 – Bruninha

14 – Lauren

15 – Duda Sampaio

16 – Bia Zaneratto

17 – Ary Borges

18 – Geyse

19 – Mônica

20 – Nycole

21 – Kerolin

22 – Camila

23 – Gabi Nunes