Ex-Vasco e Cruzeiro, Dedé anuncia aposentadoria aos 35 anos

Defensor ganhou apelido de ‘Mito’ no Cruz-Maltino e ganhou diversos títulos na Raposa

Washington Alves / Lightpress/Cruzeiro/Divulgação Dedé foi ídolo no Vasco e no Cruzeiro



Anderson Vital da Silva, mais conhecido como Dedé, anunciou aposentadoria do futebol nesta terça-feira, 4, aos 35 anos. Revelado pelo Volta Redonda, o zagueiro ganhou projeção no Vasco, onde foi campeão da Série B (2009) e da Copa do Brasil (2011). Depois, o defensor migrou para o Cruzeiro, time em que foi multicampeão. Entre 2013 e 2021, o atleta foi bicampeão do Brasileiro (2013 e 2014), bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e tri do Mineiro (2014, 2018 e 2019). Nos últimos anos, sofreu com lesões e ainda colecionou passagens curtas por Ponte Preta e Athletico-PR. “Amadureci esta ideia por muitos meses. Pensei, refleti e entendi que era o momento de agradecer, sempre, e, por respeito a todos que acompanharam minha carreira, a ascensão, os muitos títulos, conquistas, premiações pessoais, reconhecimento, sucessos, batalhas, dificuldades, superação, lesões, incompreensão e dezenas de páginas com um linda história, tinha obrigação de comunicar que hoje, aos 35 anos, com este novo ciclo iniciado no último sábado, anuncio, oficialmente, o final da minha trajetória no futebol”, escreveu Dedé, no Instagram.