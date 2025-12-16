CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 e muda regras de transferências e Libertadores

Campeonato começa em 28 de janeiro e terá pausa para a Copa; limite de jogos para mudar de clube sobe para 12 e 6º colocado vai direto para a Sul-Americana

A CBF divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão 2026 e o Regulamento Específico da Competição. Foram oficializadas mudanças como a redução no número de vagas na Libertadores e o limite de jogos para transferências de atletas entre clubes participantes. As duas novidades já haviam sido comentadas publicamente após o Conselho Técnico da competição.

Os quatro primeiros continuam com vaga direta na Libertadores. O quinto mantém a classificação à fase preliminar. O sexto, porém, já vai para a Sul-Americana e não mais para fases prévias, como nas edições anteriores. Esta vaga do sexto colocado agora foi para vice-campeão da Copa do Brasil. Inicialmente, os classificados à Sul-Americana vão do sexto ao 11º. Isso pode mudar a depender da posição dos finalistas da Copa do Brasil e de um título brasileiro na Libertadores.

A CBF também oficializou o aumento no limite de jogos de um atleta até ele poder se transferir de um clube para o outro do Brasileirão. Em 2025, o limite era de seis jogos. Agora, será de 12 partidas. Os jogos são contabilizados a partir da entrada do jogador em campo, como titular ou entrando em uma substituição. Se o jogador sair de um clube para outro do Brasileirão, ele não pode mais ir para uma terceira equipe do campeonato.

Cada clube poderá ter cinco jogadores que já atuaram por outras equipes no Brasileirão. É estabelecido o máximo de três atletas oriundos do mesmo clube.

O Brasileirão 2026 terá a primeira rodada nos dias 28 e 29 de janeiro. O atual campeão Flamengo estreará contra o São Paulo, fora de casa. Já o Palmeiras, que foi o vice em 2025, começará o campeonato contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Os demais jogos da rodada inicial, sempre com o time à esquerda como mandante: Fluminense x Grêmio, Botafogo x Cruzeiro, Corinthians x Bahia, Mirassol x Vasco, Internacional x Athletico-PR, Coritiba x Red Bull Bragantino, Vitória x Remo e Chapecoense x Santos.

Já na segunda rodada há o primeiro clássico paulista. Será o duelo entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, no dia 4 ou 5 de fevereiro. Na sexta rodada, é a vez do Corinthians ir à Baixada Santista.

O primeiro Choque-Rei será na oitava rodada, com mando do São Paulo contra o Palmeiras. Os palmeirenses também serão visitantes no primeiro Dérbi, na 11ª rodada, na casa do Corinthians.

Os corintianos também têm o mando do primeiro Majestoso na 15ª rodada. Uma rodada antes, o Palmeiras recebe o Santos.

Um destaque é o confronto entre os dois times que mais disputaram o título do Brasileirão nos últimos anos. Flamengo e Palmeiras se enfrentam na 17ª rodada, no Rio. Já no returno, o duelo é na antepenúltima rodada (36ª), com potencial decisivo para o campeonato.

Última rodada do Brasileirão 2026

Prevista para 2 de dezembro

– Flamengo x Chapecoense;

– Vasco x Vitória;

– Santos x Botafogo;

– Palmeiras x Coritiba;

– Red Bull Bragantino x Fluminense;

– Cruzeiro x Internacional;

– Grêmio x Mirassol;

– Athletico-PR x São Paulo;

– Bahia x Atlético-MG;

– Remo x Corinthians;

A pausa da Série A para a Copa do Mundo será de 2 de junho a 21 de julho – entre a 18ª e a 19ª rodadas.

A edição do Brasileirão de 2026 é a primeira com o Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o fair-play financeiro da CBF, no regulamento. As regras entram em vigor de maneira progressiva até 2029.

