Inter Miami anuncia contratação do espanhol Sergio Reguilón

Clube oficializou, nesta segunda-feira (15) a contratação do lateral-esquerdo espanhol, reforçando sua defesa após a aposentadoria de um dos seus ídolos

Divulgação/Inter Miami Sergio Reguilón é formado nas categorias de base do Real Madrid e possui uma carreira sólida no futebol europeu



O jogador de 28 anos assinou contrato com o clube da Major League Soccer (MLS) até dezembro de 2027, com opção de extensão até dezembro de 2028. Ele chega como agente livre, após o término de seu vínculo com o Tottenham Hotspur, da Premier League inglesa.

Experiência europeia e trajetória profissional

Nascido em 16 de dezembro de 1996, em Madri (Espanha), Sergio Reguilón é formado nas categorias de base do Real Madrid e possui uma carreira sólida no futebol europeu. Durante sua trajetória, o defensor atuou por clubes importantes como:

Real Madrid, onde estreou como profissional e foi promovido ao elenco principal em 2018;

Sevilla, clube em que se destacou e conquistou a UEFA Europa League 2019-20;

Tottenham Hotspur, na Inglaterra, onde passou boa parte de sua carreira recente;

Além de passagens por empréstimo no Atlético de Madrid, Manchester United e Brentford FC na Premier League.

Ao longo de sua carreira profissional, Reguilón acumula mais de 260 jogos oficiais em competições de alto nível entre Espanha e Inglaterra e também em torneios continentais como a UEFA Champions League e a Europa League. No cenário internacional, o lateral conta com seis convocações e participações pela seleção principal da Espanha.

Motivação e papel no novo clube

Em sua apresentação oficial, Reguilón afirmou que foi atraído pelo projeto ambicioso do Inter Miami e pela chance de continuar conquistando títulos. “É um projeto muito ambicioso, um clube vencedor que está fazendo as coisas do jeito certo. Isso foi o que me atraiu: vir aqui para seguir vencendo e competindo”, declarou o espanhol.

O jogador reforça a equipe após o intervalo de sua última temporada na Europa, chegando a Inter Miami como uma peça experiente para fortalecer a lateral esquerda, especialmente depois da aposentadoria de Jordi Alba, ídolo espanhol que encerrou sua carreira após a conquista da MLS Cup 2025 pelo clube.

Com sua chegada, o clube busca manter o alto padrão de competitividade nacional e internacional, planejando já a temporada 2026 da MLS com um elenco reforçado e experiente.

Contexto no elenco e na MLS

A contratação de Reguilón segue uma tendência do Inter Miami de atrair jogadores com grande experiência europeia, contribuindo para consolidar sua trajetória de sucesso recente — incluindo a histórica conquista da MLS Cup 2025.

Com contrato de longo prazo, espera-se que o espanhol seja uma peça fundamental no sistema defensivo e também no apoio ofensivo pela lateral, função tradicionalmente exigida no estilo de jogo da equipe.