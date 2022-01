CBF divulga valores de premiação da Copa do Brasil 2022; campeão levará R$ 60 milhões

Os 92 clubes foram divididos em três grupos para a distribuição do dinheiro; vice-campeão ficará com R$ 25 milhões

Lucas Figueiredo/CBF Premiação de 2022 é R$ 4 milhões mais valorizado do que a de 2021



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado, 22, os valores de premiação da Copa do Brasil 2022,contando todas as fases iniciais e fases eliminatórias. O prêmio para o campeão será de R$ 60 milhões, R$ 4 milhões a mais da premiação de 2021. A entidade dividiu os 92 clubes em três grupos para a distribuição do dinheiro. Na 1ª fase, que conta com 80 clubes, os 15 primeiros do Ranking Nacional de Clubes da CBF ganham R$ 1.270 milhão; o segundo grupo formado pelos clubes que disputam o Brasileirão Série A levam R$ 1.090 milhão e o restante dos times recebe R$ 620 mil cada. Na segunda fase os valores sobem para R$ 1.500 milhão no grupo 1, R$ 1.190 milhão no grupo II e R$ 750 mil no grupo III. A partir da terceira fase todos recebem a mesma quantia por avanço de fase (R$ 1.900 milhão). Uma vaga para as oitavas de final vale R$ 3 milhões. Para as quartas de final o valor é de R$ 3.900 milhões, já nas semifinais os clubes ganham R$ 8 milhões. Para a decisão, o segundo colocado leva R$ 25 milhões, enquanto o campeão embolsará os R$ 60 milhões.

Confira abaixo os integrantes de cada grupo:

Grupo I

– 15 primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2022

América (MG), Athletico (PR), Atlético (MG), Bahia (BA), Ceará (CE), Corinthians (MG), Cruzeiro (MG), Flamengo (RJ), Fluminense (RJ), Fortaleza (CE), Grêmio (RS), Internacional (RS), Palmeiras (SP), Santos (SP) e São Paulo (SP).

Grupo II

– Clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, com exceção dos que já pertencem ao grupo I

Atlético (GO), Avaí (SC), Botafogo (RJ), Coritiba (PR), Cuiabá (MT), Goiás (GO), Juventude (RS) e Red Bull Bragantino (SP).

Grupo III

– Demais participantes da Copa do Brasil que não estão nos Grupos I ou II

ABC (RN), ASA (AL), Alagoinhas (BA), Altos (PI), Anápolis (GO), Azuriz (PR), Bahia de Feira (BA), Brasil (RS), Brasiliense (DF), Botafogo (SP), Campinense (PB), Cascavel (PR), Castanhal (PA), Chapecoense (SC), Ceilândia (DF), Costa Rica (MS), CRB (AL), Criciúma (SC), CSA (AL), Ferroviária (SP), Ferroviário (CE), Figueirense (SC), Fluminense (PI), Globo (RN), Glória (RS), Guarani (SP), Humaitá (AC), Icasa (CE), Juazeirense (BA), Lagarto (SE), Londrina (PR), Manaus (AM), Maricá (RJ), Mirassol (SP), Moto Club (MA), Náutico (PE), Nova Iguaçu (RJ), Nova Venécia (ES), Novorizontino (SP), Paraná Clube (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Porto Velho (RO), Portuguesa (RJ), Pouso Alegre (MG), Oeste (SP), Operário (PR), Operário (MT), Real Noroeste (ES), Remo (PA), Rio Branco (AC), Salgueiro (PE), Sampaio Correa (MA), São Raimundo (RR), São Raimundo (AM), Sergipe (SE), Sousa (PB), Sport (PE), Tocantinópolis (TO), Tombense (MG), Trem (AP), Tuna Luso (PA), TunTum (MA), União (MT), URT (MG), Vasco da Gama (RJ), Vitória (BA), Vila Nova (GO) e Volta Redonda (RJ).