Salah x Mané: Sorteio das eliminatórias africanas para Copa opõe Senegal e Egito; veja duelos

Ao todo, serão cinco partidas que definirão os classificados ao Catar

EFE/EPA/PETER POWELL Companheiros de Liverpool irão se enfrentar por vaga para o Mundial 2022



Neste sábado, 22, a Confederação Africana de Futebol sorteou os cinco confrontos finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022 com surpresas. Os amigos de Liverpool, Mohammed Salah e Sadio Mané, jogarão um contra o outro no duelo entre Senegal e Egito. Camarões irá enfrentar a Argélia, enquanto Gana pega a Nigéria. Os outros dois confrontos serão entre Congo e Marrocos, e Mali e Tunísia. Todos os jogos dessa fase acontecem em Douala, Camarões, o mesmo país onde ocorre a Copa Africana de Nações até o dia 6 de fevereiro. As partidas acontecem no final de março, mas ainda sem datas e horários definidos.

Confira abaixo os jogos sorteados:

Egito x Senegal

Camaões x Argélia

Gana x Nigéria

RD Congo x Marrocos

Mali x Tunísia