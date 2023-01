CBF faz homenagem a Pelé antes do início da Supercopa do Brasil

Todos os jogadores usaram camisa 10 ao entrar em campo e filhas do Rei entraram em campo com réplicas das taças Jules Rimet

Reprodução/ TV Globo Bandeirão foi aberto durante um minuto de silêncio para Pelé no Mané Garrincha



O Rei do Futebol foi homenageado antes do apito inicial da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado, 28, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um dia antes de completar um mês da morte de Pelé, a CBF montou pequenas homenagens ao Rei. Todos os jogadores entraram em campo vestindo uma camisa com o número 10, eternizado por Pelé. Depois, as filhas Flávia e Kely entraram em campo ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com réplicas das taças Rules Rimet (Copa do Mundo) que Pelé venceu em 1958, 1962 e 1970. No minuto de silêncio, aplausos e um bandeirão foi aberto na torcida. As filhas do Rei se mostraram muito emocionadas com a homenagem.