Corinthians anuncia retorno de Paulinho aos gramados em clássico contra o São Paulo

Volante ficou nove meses em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo e será relacionado para o jogo deste domingo

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Paulinho retorna ao grupo após oito meses de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo



O volante Paulinho, de 34 anos, está de volta ao time principal do Corinthians. Neste sábado, 28, o clube anunciou que depois de nove meses em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, ele estará à disposição de Fernando Lázaro para o clássico contra o São Paulo neste domingo, 29, no Morumbi, às 18h30 (horário de Brasília). Em vídeo, Paulinho comemorou o retorno e citou as dificuldades. “A felicidade é gigantesca. A alegria é muito grande. Todo o processo que houve nesses oito meses … o começo foi muito complicado. Quando tive a lesão pensei em parar de jogar. São coisas do trabalho e acontece, mas gerou problemas para mim. Depois fui acalmando”, explicou. Ele ainda se emocionou ao agradecer à família pelo apoio. “Foram eles que me deram força para eu retornar, e aí eu olhando para os meus 4 filhos eu pensei ‘Não posso desistir’, porque estarei mostrando pra eles que se tiverem um problema eles vão desistir”, completou. O Corinthians finalizou a preparação para o clássico neste sábado. Os atletas fizeram trabalho na academia e depois realizaram um treino tático para orientar o posicionamento e movimentações em diferentes situações do jogo. Lázaro ainda promoveu repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.