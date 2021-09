CBF libera retorno do público aos estádios em jogos da Série B

Decisão foi tomada pelo Comitê Técnico Extraordinário com participação dos 20 clubes e representantes das associações de jogadores, árbitros e treinadores

Reprodução/ Twitter Vasco Clássico Vasco e Cruzeiro abre a 25ª rodada, no domingo



Durante reunião nesta sexta-feira, 17, o Conselho Técnico Extraordinário da Série B do Campeonato Brasileiro aprovou o retorno do público à arquibancada dos jogos na segunda divisão a partir do próximo domingo, dia 19. A decisão foi tomada pelos 20 clubes que disputam o torneio. Segundo a Diretoria de Competições da CBF, a maioria das cidades envolvidas no campeonato já liberou a retomada de torcida ou tem a intenção de fazê-lo. As autoridades locais que definirão o percentual de ocupação de cada estádio e será necessário seguir o protocolo sanitário elaborado pela Comissão Médica Especial da entidade. Além dos dirigentes, também estiveram presentes na reunião membros da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF), da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF).

Confira todas as partidas da 25ª rodada da Série B:

Domingo, 19

16h – Vasco x Cruzeiro

Terça-feira, 21

16h – Guarani x Remo

19h – Brasil de Pelotas x CRB

19h – Avaí x Goiás

19h – Sampaio Corrêa x Brusque

21h30 – Vila Nova x Confiança

21h30 – Náutico x Londrina

Quarta-feira, 22

19h – Vitória x Coritiba

21h30 – Operário x Ponte Preta

Quinta-feira, 23

19h – CSA x Botafogo