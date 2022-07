CBF muda datas e horários de quatro jogos do Brasileirão por causa da Copa do Brasil 

A entidade fez alterações nos jogos América-MG x Avaí, Botafogo x Atlético-GO, Santos x São Paulo e Athletico-PR x América-MG

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Clássico entre Santos e São Paulo foi alterado pela CBF



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira, 21, que alterou horários e datas de quatro jogos do Campeonato Brasileiro 2022 por causa da Copa do Brasil, que teve sua tabela detalhada na última quarta. A primeira mudança foi no jogo entre América-MG e Avaí, válido pela 20ª rodada, que saiu das 11h para 18h, em 31 de julho. O segundo foi o duelo Botafogo x Atlético-GO, pela 22ª rodada, que foi antecipado. Anteriormente marcado para começar às 20h de 15 de agosto, o confronto passou para 21h do dia 13. Na sequência, a CBF comunicou que o clássico entre Santos e São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão, não será disputado no sábado, 20/8, às 16h30 – o San-São passou para começar às 18h do seguinte. Por fim, Athletico-PR x América-MG também sofreu a mesma modificação. Veja os detalhes abaixo.