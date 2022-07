Mauro Beting pede Endrick no time principal do Palmeiras: ‘Ele é muito diferente’

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, o comentarista pediu a promoção da joia palmeirense

Reprodução/Jovem Pan Mauro Beting é a favor de usar Endrick no time principal do Palmeiras



Endrick assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras na manhã desta quinta-feira, 21, data em que comemora 16 anos. Considerado um dos melhores jogadores oriundos da base do Verdão, o atacante vive a expectativa de ser chamado para integrar o elenco principal do Alviverde paulista. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting pediu a promoção da joia palmeirense. “O Abel Ferreira vai usar, mas com calma. Mas que não seja com muita calma. Tem que usar! Imagina o Endrick, no banco de reservas, em um jogo 0 a 0 no Allianz Parque… Eu colocaria! Inclusive, no primeiro jogo em que for relacionado, espero que seja fora de casa. Se não for, os torcedores vão cobrar a entrada dele na primeira jogada da partida”, disse o jornalista.

Ao longo do programa, Mauro Beting também comparou Endrick com alguns grandes craques brasileiros e disse que o jovem não será uma frustração, tal como Lulinha, que não rendeu o esperado no Corinthians. “Ele não vai virar um Lulinha! O Neymar é mais genial, mas o Endrick é mais eficiente. Ele é nível de Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador. É monstruoso! Vai ser o Messi ou Cristiano Ronaldo? Não. Mas vai ficar entre o Fenômeno e o Adriano. Ele é muito diferente!”, complementou o jornalista, que não economizou nos elogios ao jovem de 16 anos.