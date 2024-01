CBF realiza sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil nesta terça-feira; confira os potes

Torneio será disputado por 92 clubes e já tem 12 equipes previamente classificadas; prêmio para o campeão deste ano é o mesmo de 2023: R$ 70 milhões

Reprodução/CBF A CBF realizou neste 23/4 o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza na próxima terça-feira, 30, às 15h, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que deve acontecer entre os dia 21 e 28 de fevereiro. O evento será transmitido pela CBF TV e reunirá 80 clubes e vai definir os 40 confrontos desta fase inicial da competição e os mandantes das partidas da segunda fase. As equipes que vão participar da primeira fase foram dividias em potes, que seguirão a seguinte ordem dos confrontos (A x E, B x F, C x G e D x H). Nesta fase inicial, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posição inferior no ranking. Quem vencer, já está automaticamente classificado para a próxima fase, caso o jogo termine empatado o time visitante tem a vantagem. A Copa do Brasil será disputada por 92 clubes. As 12 equipes previamente classificadas – Ceará-CE, Vitória-BA, Goiás-GO, São Paulo-SP, Fluminense-RJ, Palmeiras-SP, Botafogo-RJ, Flamengo-RJ, Atlético-MG, Grêmio-RS, Red Bull Bragantino-SP e Athletico-PR – entram na disputa da competição na terceira fase.

Confira a divisão dos potes:

Pote A: Corinthians-SP, Fortaleza-CE, América-MG, Internacional-RS, Bahia-BA, Atlético-GO, Cruzeiro-MG, Cuiabá-MT, Coritiba-PR e Vasco-RJ.

Pote B: Juventude-RS, Sport-PE, CRB-AL, Criciúma-SC, Sampaio Corrêa-MA, Tombense-MG, Ituano-SP, Operário-PR, ABC-RN e Remo-PA

Pote C: Botafogo-SP, Brusque-SC, Paysandu-PA, Volta Redonda-RJ, Ypiranga-RS, Confiança-SE, Ferroviário-CE, Brasiliense-DF, América-RN e Aparecidense-GO.

Pote D: Amazonas-AM, São Raimundo-RR, Jacuipense-BA, Tocantinópolis-TO, Portuguesa-RJ, Retrô-PE, Caxias-RS, Cascavel-PR, São Bernardo-SP e Nova Iguaçu-RJ.

Pote E: ASA-AL, Real Noroeste-ES, União Rondonópolis-MT, Moto Club-MA, Maringá-PR, Sousa-PB, Fluminense-PI, Águia de Marabá-PA, Cianorte-PR e Marcílio Dias-SC;

Pote F: Operário-MT, Humaitá-AC, Trem-AP, São Luiz-RS, Treze-PB, Operário-MS, Porto Velho-RO, Anápolis-GO, Rio Branco-AC e Iguatu-CE;

Pote G: Athletic-MG, Nova Venécia-ES, Maranhão-MA, Itabaiana-SE, Costa Rica-MS, Murici-AL, River-PI, GAS-RR, Villa Nova-MG e Ji-Paraná-RO;

Pote H: Real Brasília-DF, Manauara-AM, Independente-AP, Itabuna-BA, Petrolina-PE, Audax-RJ, Olaria-RJ, Água Santa-SP, Portuguesa Santista-SP e Capital-TO.

Qual o valor da Copa do Brasil em 2024?

A CBF manteve os mesmos valores de 2023 para a premiação deste ano e também das fases. Com isso, o campeão levará para casa R$ 70 milhões, enquanto o vice fica com R$ 30 milhões. Os semifinalistas, por sua vez, arrecadam R$ 9 milhões. Confira as premiações para cada clube que passar de fase:

Quartas de final: R$ 4,3 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões;

Terceira fase: R$ 2,1 milhões;

Segunda fase: times da Série A: R$ 1,7 milhão; Série B: R$ 1,4 milhão (Série B); Outros clubes: R$ 900 mil;

Primeira fase: times da Série A: R$ 1,4 milhão; Série B: R$ 1,25 milhão (Série B); Outros clubes: R$ 750 mil.

*Com informações do Estadão Conteúdo