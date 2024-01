Brasil vence Colômbia por 2 a 0 em Torneio Pré-Olímpico

Esta é a segunda vitória da equipe brasileira no campeonato, que venceu a Bolívia na estreia

Federico Parra / AFP Os gols que consagraram a vitória do Brasil foram marcados por Endrick e John Kennedy



A seleção brasileira venceu a Colômbia por 2 a 0 nesta sexta-feira, 26, pela terceira rodada do Torneio Pré-Olímpico, no estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Os gols que consagraram a vitória do Brasil foram marcados por Endrick e John Kennedy, em uma partida que teve início com a seleção jogando mal, mas que virou com tudo para a equipe brasileira. Esta é a segunda vitória da equipe brasileira no campeonato, que venceu a Bolívia na estreia. Com seis pontos, a seleção está na segunda colocação da sua categoria, um a menos que o líder, Equador. O próximo jogo do Brasil será nesta segunda-feira, 29, contra o Equador, enquanto a Colômbia jogará no mesmo dia contra a Venezuela.