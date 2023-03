CBF realiza sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2023; veja os confrontos 

As partidas de ida estão agendadas para a semana do dia 12 de abril, enquanto os confrontos de volta acontecem na última semana do mês

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Taça da Copa do Brasil é uma das cobiçadas do futebol nacional



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta quarta-feira, 29, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partir de agora, entram na disputa os oito times oriundos da Copa Libertadores, além de São Paulo (via Brasileiro), Cruzeiro (via Série B), Sport (via Copa do Nordeste) e Paysandu (via Copa Verde). O Flamengo, por exemplo, é o atual campeão e medirá forças com o Maringá-PR. Já o Cruzeiro, maior vencedor do torneio, terá pela frente o Náutico. Veja todos os duelos ao final da matéria. A fase também marca o início do sistema de jogos de ida e volta, mas sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate – em caso de igualdade, a decisão será nas penalidades. As partidas de ida estão agendadas para a semana do dia 12 de abril, enquanto os confrontos de volta acontecem na semana de 26 de abril.

Confira os duelos abaixo: