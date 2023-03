Neymar ‘chora’ ao perder R$ 5,6 milhões em jogo de pôquer; assista

Craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira levou o prejuízo na brincadeira, mas foi ridicularizado pelos amigos

Reprodução/Twitter/@portaldonjr Neymar perdeu 1 milhão de euros em uma partida de pôquer



A última terça-feira, 28, não foi nada fácil para Neymar. Além de ter sua conta do Twitter hackeada, o atacante do Paris Saint-Germain perdeu 1 milhão de euros (na cotação atual, R$ 5,6 milhões) em uma partida de pôquer online. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o craque da seleção brasileira mostra levar o prejuízo na brincadeira, mas finge chorar. Em conversa com amigos, o astro ainda é ridicularizado. “Você teve a proeza de ir de um milhão para zero em 60 minutos”, comentou um deles. Neymar, então, respondeu com leveza. “Vou fazer um vídeo no youtube (sobre isso)”. Em recuperação de uma cirurgia no tornozelo, o jogador de 31 anos só voltará aos gramados na próxima temporada europeia.