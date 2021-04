CBF realiza sorteio da terceira fase da Copa do Brasil; veja confrontos

Nos 16 embates, as equipes vão medir forças em partidas de ida e volta, sem o critério de desempate do gol qualificado; cada classificado receberá R$ 2,7 milhões de premiação

Reprodução/CBF A CBF realizou neste 23/4 o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta sexta-feira, 23, no Rio de Janeiro, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2021. Atual campeão, o Palmeiras terá o CRB-AL pela frente. Já o Grêmio, vice da última edição, pegará o Brasiliense-DF. O embate que chama mais atenção é o de Fluminense x RB Bragantino, ambos da primeira divisão do futebol nacional. A terceira fase terá a participação de 12 novos times: os oito classificados para a Libertadores, o nono colocado do Brasileirão e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Eles se juntam aos 20 classificados das fases anteriores. Nos 16 embates, as equipes vão medir forças em partidas de ida e volta, sem o critério de desempate do gol qualificado. Quem avançar para as oitavas de final, receberá R$ 2,7 milhões de premiação.

Veja os jogos abaixo: