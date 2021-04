Vampeta e Thiago Asmar revelam motivo para Gabigol não ser convocado para a seleção

Os comentaristas do Grupo Jovem Pan contaram bastidores da CBF e também do relacionamento do atacante do Flamengo com Tite e os jogadores da seleção brasileira

Gabriel Barbosa mais uma vez foi importante para um título do Flamengo. Na conquista da Supercopa do Brasil, o atacante deixou uma bola na rede no empate com o Palmeiras e converteu a sua cobrança na decisão por pênaltis. O bom momento vivido pelo jogador do Rubro-Negro faz reacender uma discussão: qual é o motivo de Tite não convocá-lo para a seleção brasileira? De acordo com Vampeta e Thiago Asmar, comentaristas do Grupo Jovem Pan, a questão não é o futebol apresentado pelo atleta dentro das quatro linhas, mas o comportamento dele fora de campo.

“Quando eu vejo o Tite ou alguém da comissão técnica, como foi no jogo de ontem entre Flamengo e Palmeiras, eu sei que aquilo é apenas uma formalidade. Se fosse para analisar mesmo, todo mundo sabe que o Gabigol está jogando muito. Já tem uma seleção certa! O Tite não é fã do Gabigol. É por isso que ele não é convocado”, disse Vampeta. Asmar, por sua vez, contou que o relacionamento do atleta do Rubro-Negro com os outros jogadores da seleção não é dos melhores. “Uma coisa que joga contra o Gabigol que eu sei é o ambiente. O Gabigol tem a marra dele e muitos jogadores de dentro da seleção não gostam”, completou.

