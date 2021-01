Ceará coloca Ginásio do Vozão à disposição para vacinação contra a Covid-19

No início da pandemia, o clube também ofereceu o Centro de Treinamento das categorias de base para que fosse utilizado no enfrentamento à doença

Na tarde desta segunda-feira, 18, o Ceará informou em suas redes sociais que disponibilizou à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará um de seus equipamentos, o Ginásio Vozão, localizado na sede alvinegra, em Porangabuçu, para ser sede da campanha estadual de vacinação à Covid-19. “O equipamento já está à disposição do governo do Estado para que, quando ocorrer o início da campanha, possa ser utilizado para a imunização da população cearense”, diz a nota emitida pelo clube. O cronograma do estado prevê início da vacinação nesta segunda-feira.

Ainda no início da pandemia, no mês de março, o clube também disponibilizou o centro de treinamento das categorias de base, em Itaitinga, região metropolitana da capital cearense, para que pudesse ser utilizado pelo governo no enfrentamento ao coronavírus. Em comunicado, a diretoria do clube ressalta que o Ceará, em campanhas anteriores de saúde no estado, já foi posto de vacinação contra o sarampo e a gripe.