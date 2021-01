‘Se o São Paulo perder esse título vai ser vergonhoso’, dispara Spimpolo

Comentaristas da Jovem Pan debateram as possibilidades do Tricolor Paulista perder o título do Brasileirão durante o ‘Esporte em Discussão’

A situação do São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro ficou complicada após o empate com o Athletico Paranaense neste domingo, 17, e a vitória do Internacional contra o Fortaleza por 4 a 2 – diminuindo a diferença do primeiro para o segundo colocado em apenas um ponto. Faltando 10 rodadas para o final do torneio, será que a equipe de Fernando Diniz deixa o título escapar? Para Marcio Spimpolo, comentarista da Jovem Pan e do programa ‘Esporte em Discussão‘, caso isso aconteça, será um vexame. “O São Paulo foi campeão brasileiro tirando 11 pontos daquela campanha do Grêmio. Se o São Paulo perder esse título vai ser vergonhoso, porque agora surgem os comentários de que o time é fraco e que o time tem limitações. Concordo que o elenco tenha limitações, mas o 11 do time titular eu não acho”, disse.

“A realidade é. O São Paulo tem que encontrar uma alternativa porque a gordura que ele tinha já não tem mais. E aí vai ficar dando desculpas até quando? Cadê o Daniel Alves que parou de jogar? Brenner, Sara? Tem muita coisa no São Paulo que não está funcionando. Acho injusto só culpar o Diniz, mas cabe a ele encontrar alguma forma para fazer o time jogar diferente, se não está dando certo”, completou Spimpolo. Em confronto direto na próxima quarta-feira, 20, o São Paulo recebe o Internacional no Morumbi e pode ser ultrapassado na tabela caso perca.

