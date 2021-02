Ceará renova com Vina e faz brincadeira com ‘BBB’: ‘O voto foi para ele ficar’

O meia é o principal destaque do Vozão na temporada, contabilizando 23 gols desde o início de 2020, sendo 13 apenas no Campeonato Brasileiro

Reprodução/Twitter/Ceará Vina renovou o contrato com o Ceará até 2024



O Ceará inovou ao anunciar a renovação de contrato com o meia-atacante Vina, na manhã desta quarta-feira, 17. Através das redes sociais, o Vozão revelou que o destaque do time na temporada 2020 assinou vínculo válido até o final de 2024. Para isso, porém, o clube fez um brincadeira com o “Big Brother Brasil”, tradicional reality show da TV Globo. Em vídeo, o time nordestino “eliminou” alguns participantes do programa, mas manteve o jogador “dentro da casa”. “O voto foi pra ficar e ELE FICA! Tamo junto, Vina! Contrato renovado com o nosso artilheiro!”, comemorou.

Vina é o principal destaque do Ceará na temporada, contabilizando 23 gols desde o início de 2020, sendo 13 apenas no Campeonato Brasileiro – ele tem apenas quatro a menos que Thiago Galhardo (Internacional), Claudinho (RB Bragantino) e Marinho (Santos), goleadores do torneio. Com contrato perto, o meia-atacante estava sendo monitorado por vários clubes nacionais. Agora, ele se prepara para a disputa do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ainda restam dois jogos para o fim da temporada 2020. Caso permaneça na posição em que se encontra neste momento até o final da Série A, o Vozão também estará classificado para a Copa Sul-Americana.