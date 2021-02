São Paulo anuncia atacante Bruno Rodrigues como primeiro reforço para 2021

Conheça o primeiro jogador contratado na ‘era Hernán Crespo’ pelo Tricolor

Divulgação Bruno Rodrigues é o novo reforço do Sâo Paulo



O São Paulo oficializou na manhã desta quarta-feira, 17, o atacante Bruno Rodrigues como primeiro reforço para 2021. O jogador de 23 anos, que tem os seus direitos econômico vinculados ao Tombense-MG, ficará emprestado ao Tricolor até dezembro, com opção de compra depois desse período. Na atual temporada, o ponta foi um dos destaques da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, somando 11 gols e 12 assistências no torneio – o time campineiro, por fim, acabou não subindo para a elite do futebol nacional.

Bruno Rodrigues já realizou os exames médicos, assinou o vínculo com o clube e esteve no CT da Barra Funda, onde conheceu os novos companheiros e recebeu as boas-vindas dos integrantes da comissão técnica e da diretoria de futebol. Agora, ele chega para preencher uma lacuna do São Paulo, que não tem atacantes de velocidade pelos lados desde a saída de Antony, vendido ao Ajax (Holanda) durante a pausa provocada pela pandemia. Além disso, o jogador notabiliza-se por ser o primeiro reforço da era Hernán Crespo, novo comandante do conjunto paulista.

Revelado pelo Athletico-PR, Bruno Rodrigues também possuiu passagens por Joinville, Doxa Katokopia, do Chipre, Paraná e Ponte Preta. No currículo, ele soma um tricampeonato do Campeonato Paranaense com a camisa do Furacão. Já em sua última postagem nas redes sociais, o atleta agradeceu o carinho recebido pela torcida da Macaca. “Passei por alguns times enquanto profissional, mas confesso que é difícil encontrar uma torcida tão apaixonada quanto essa. Já virou clichê dizer que o torcedor é o 12º jogador, mas na Macaca isso é mais verdade do que qualquer coisa”, comentou.