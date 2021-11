Corinthians busca empate, mas leva gol no final e chega a 8 jogos sem vitória fora de casa

Logo após Roger Guedes empatar, no final do segundo tempo, o estreante João Pedro falhou e deixou Yoni González decretar a vitória do Vozão

DANIEL GALBER/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Equipe cearense briga por uma vaga na Libertadores



Tentando garantir uma vaga direta na Libertadores de 2022, o Corinthians visitou o Ceará nesta quinta-feira, 25, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, para a alegria dos torcedores do time da casa, a equipe cearense venceu o confronto por 2 a 1 graças aos gol de Vina, que abriu o placar com 5 minutos de partida, e Yoni González. Roger Guedes até havia empatado para o Timão no fim do segundo tempo, mas um gol de cabeça do ex-colombiano, logo em seguida decretou mais uma derrota dos paulistas fora de casa. Os corintianos completaram oitos jogos sem vencer como visitante.

O jogo marcou a estrea do lateral direito corintiano João Pedro. E foi ele quem falhou no segundo gol dos visitantes, ao não subir e deixar Yoni cabecear confortavelmente. Com a derrota, O Timão fica parado na 4ª posição da tabela, com 53 pontos ganhos. O Ceará chega aos 49 e entra na zona de classificação para a Libertadores. Na próxima rodada, a equipe cearense visita o Flamengo. Já os comandados de Sylvinho receberão o Athleitco-PR, que luta para se afastar da degola.