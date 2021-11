Santos vence o Fortaleza por 2 a 0 e se afasta da zona de rebaixamento

Gol da partida foi marcado por Marcos Leonardo; com o resultado, equipe chega aos 45 pontos e abre 8 pontos de vantagem para o primeiro time no Z4

VAN CAMPOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Com vitória, equipe se afastou da zona de rebaixamento



Buscando se livrar do rebaixamento, o Santos recebeu o Fortaleza em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e fez seu dever de casa, vencendo a equipe cearense por 2 a 0 e se afastando ainda mais do z4. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Marcos Leonardo, que entrou no segundo tempo da partida. Com a vitória, a equipe do técnico Fábio Carille foi aos 45 pontos, um a mais da marca de 44, considerada o mínimo para que as equipes não sejam rebaixadas. O Santos possui uma vantagem de 8 pontos para o Bahia, primeira equipe na Zona de Rebaixamento. O Fortaleza, por sua vez, segue na 5ª posição, com 52 pontos e uma vaga bem encaminhada para a Libertadores de 2022. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Inter e o Fortaleza recebe o Juventude.