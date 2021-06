Ceni detona reação de Pedro ao ser substituído no Flamengo: ‘Cena lamentável’

O atacante ficou revoltado ao ser substituído na partida contra o Fortaleza, deu um bico em um copo d´água na saída do gramado, socou o banco de reservas e jogou para longe a caneleira

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni observa partida entre Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro



O treinador Rogério Ceni, do Flamengo, não contemporizou a polêmica atitude de Pedro, que ficou revoltado ao ser substituído na partida contra o Fortaleza, deu um bico em um copo d´água na saída do gramado, socou o banco de reservas e jogou para longe a caneleira. Após a vitória por 2 a 1 sobre os cearenses, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico disse estar decepcionado com o centroavante e relacionou o ato de rebeldia ao fato do jogador ter sido convocado para defender a seleção olímpica recentemente. Ele também está entre os relacionados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Fico triste. Acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar. Não é da característica do Pedro, que é bom menino. Acho que essa coisa de seleção mexe com a cabeça do garoto. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol”, disse o treinador ao ser questionado por um jornalista. “Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez dois gols no jogo passado e ele teve a oportunidade de continuar jogando. Acho feio, mas entendo que a cabeça dele pode estar embaralhada com essa situação de seleção”, completou o treinador, que já passou por situação semelhante com Gabriel Barbosa, mas preferiu amenizar a situação.