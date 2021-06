Campeonato Brasileiro: São Paulo sofre, mas busca empate com o Cuiabá no Morumbi

Tricolor Paulista segue sem vencer no torneio nacional e está na zona de rebaixamento

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo recebeu o Cuiabá no Morumbi nesta quarta-feira, 23



O São Paulo continua sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 23, o Tricolor Paulista empatou com o Cuiabá em 2 a 2, no Morumbi, depois de ter saído na frente e levar a virada, tudo no primeiro tempo. Quem balançou a rede primeiro foi Martín Benítez, aos 18 minutos, que aproveitou passe de Rigoni e finalizou no alto. Aos 23, o Cuiabá deu a resposta com Rafael Gava que deu um chute de fora da área e acertou o ângulo de Volppi. Ainda no ataque, a equipe de Campo Grande virou o placar com Elton, de cabeça, aos 39. Quatro minutos depois, Gabriel Sara empatou, também de cabeça. No segundo tempo, o São Paulo ganhou o reforço de Daniel Alves e chegou em duas oportunidades. Aos quatro minutos, Benítez chutou de longe e obrigou Walter a ter uma grande defesa.

Aos 39, Vitor Bueno bateu cruzado e acertou o travessão. Dez minutos depois, Gabriel Sara teve a chance de recolocar o São Paulo à frente em chute à queima roupa, mas o goleiro do Cuiabá fez grande defesa. Nos acréscimos, Rojas ainda teve uma boa chance, mas o VAR pegou impedimento. O resultado mantém o Tricolor na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas três pontos. O Cuiabá está com a mesma pontuação, mas em 16º. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Ceará e o Cuiabá vai ao Recife encarar o Sport.