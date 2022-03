Chefe de arbitragem da FPF comemora atuação da equipe em São Paulo x Palmeiras: ‘Orgulho’

Apesar disso, a torcida do Verdão ficou na bronca com a atuação do juiz Douglas Marques das Flores no revés para o Tricolor, em jogo válido pela primeira final do Paulistão

Reprodução/Instagram/@anapaulaoliveiraoficial Ana Paula Oliveira disse estar orgulhosa da equipe da final do Paulistão 2022



A torcida do Palmeiras ficou na bronca com a atuação do juiz Douglas Marques das Flores na derrota por 3 a 1 diante do São Paulo, na noite da última quarta-feira, no Morumbi, pela primeira final do Campeonato Paulista. A principal reclamação dos palmeirenses deve-se ao pênalti marcado no fim do primeiro tempo, quando o árbitro, avisado por José Cláudio Rocha Filho, que estava na cabine do VAR, marcou toque de mão do lateral-direito Marcos Rocha dentro da área – a cobrança convertida por Jonathan Calleri abriu o placar. Apesar disso, a chefe de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF), Ana Paula Oliveira, usou suas redes sociais para dizer que estava “orgulhosa” do desempenho de sua equipe, que também contou com os assistentes Daniel Ziolli, Alex Ribeiro e Thiago Scarscati. No Instagram, a ex-árbitra também exibiu a bonita festa dos são-paulinos no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Logo após a partida, ainda no Morumbi, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, e o treinador da equipe, Abel Ferreira, concederam entrevista e reclamaram da arbitragem, dizendo que os responsáveis pelo apito interferiram no resultado final. “Nós, nos últimos anos, disputamos mais de dez finais, ganhamos e perdemos, mas não aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Tivemos uma interferência direta no resultado, tivemos um pênalti marcado totalmente fora da regra, tivemos invasão no pênalti, que o VAR tem que chamar, tivemos invasão do banco e tratamento diferente para os treinadores, tivemos um pênalti no Gómez e inversões de faltas”, disse o dirigente. Precisando vencer por, no mínimo, três gols de diferença para ser campeão no tempo normal, o Alviverde enfrentará o São Paulo no próximo domingo, no Allianz Parque. O duelo será apitado pelo experiente Raphael Claus.