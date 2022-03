São Paulo faz 3 a 1 no Palmeiras e sai em vantagem na final do Paulistão

Em jogo com recorde de público do Paulistão, Calleri (2x) e Pablo Maia marcaram na vitória do Tricolor

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri fez dois gols na vitória por 3 a 1 do Tricolor Paulista



Com mais de 60 mil torcedores no Morumbi – recorde de público na atual edição do campeonato -, o São Paulo saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista 2022. O atual campeão fez 3 a 1 no Palmeiras, em casa, e tenta manter o título no próximo domingo, dia 5, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Essa foi a primeira derrota do Verdão no campeonato. O primeiro tempo foi bastante agitado. As equipes se lançaram ao ataque desde o início e aos 9 minutos o Palmeiras teve a primeira chance com Raphael Veiga chutando pertinho da trave. Na sequência, Alisson chutou da entrada da área e acertou a trave de Weverton. Aos 20 minutos, Rony tentou de letra e Jandrei fez grande defesa. O jogo foi ficando tenso e a quantidade de faltas foi aumentando. Aos 48 minutos, o VAR acionou o árbitro Douglas para checagem de um possível pênalti para o São Paulo. A arbitragem viu toque de mão de Marcos Rocha na grande área e confirmou a penalidade. Calleri foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar.

No segundo tempo, o São Paulo continuou em cima e aos 18 minutos, Pablo Maia chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e enganou Weverton, morrendo no fundo das redes e ampliando o marcador. Aos 35, após cobrança de escanteio, Igor Gomes desvia de cabeça e a bola sobra para Calleri que empurra para as redes e faz o terceiro. Quatro minutos depois, Raphael Veiga bateu falta rasteira, a bola desviou em Calleri e enganou Jandrei, diminuindo a vantagem. Eleito o craque do jogo, Calleri disse ao final do jogo que não tem nada decidido e que o jogo de domingo será “vida ou morte” para a equipe de Ceni.