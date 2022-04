Choque-Rei opõe principal ídolo da história do São Paulo ao maior técnico do Palmeiras no século

Treinador português pode ganhar quinto título desde que chegou ao Brasil, enquanto o ‘Mito’ tenta entrar na história do Tricolor de uma maneira diferente

Rodrigo Corsi/Agência Paulistão Abel Ferreira e Rogério Ceni chegam à final do Paulistão em ótima fase



A grande decisão do Campeonato Paulista 2022, marcada para começar às 16h (de Brasília) deste domingo, 3, no Allianz Parque, é especial por diversos motivos. O Palmeiras tem uma excelente oportunidade de ganhar o primeiro título diante do São Paulo em sua história, e o Tricolor pode voltar a conquistar o bicampeonato estadual depois de 30 anos. Fora tudo isso, o Choque-Rei também opõe Abel Ferreira, o maior treinador do Verdão no século 21, a Rogério Ceni, o principal ídolo do clube do Morumbi e chamado de “Mito” pelos são-paulinos.

Contratado em outubro de 2020 como uma aposta, Abel Ferreira comprovou sua competência ao transformar o Palmeiras em um time extremamente competitivo e desenvolver os jovens revelados no clube. Como fruto de seu trabalho, o Alviverde empilhou conquistas durante este período, ganhando duas vezes a Libertadores da América (2020 e 2021), uma taça da Copa do Brasil (2021) e outra da Recopa Sul-Americana (2022). Os resultados fizeram com que o português assumisse o posto de técnico mais vitorioso do Verdão neste século e postulante ao maior da história alviverde. Com contrato renovado até o fim de 2024 e demonstrando motivação para dar mais títulos ao clube, Abel espera conseguir se aproximar de Vanderlei Luxemburgo, treinador com mais troféus no Palestra, com oito campeonatos vencidos, sendo a maioria na década de 1990.

Do outro lado do Choque-Rei deste domingo está simplesmente Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo. Em quase 25 anos representando o Tricolor, o “Mito” acumulou 18 títulos, sendo protagonista nas conquistas do Mundial de Clubes (2005), da Libertadores da América (2005) e do tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008). Com mais de mil jogos pela agremiação do Morumbi, ele também fez 131 gols e se transformou no principal goleiro artilheiro do futebol em todos os tempos. Como treinador, Ceni visa dar a primeira taça ao seu time do coração.

“Já joguei algumas vezes contra o Rogério e ouvia do outro lado do mundo que era o goleiro que mais fazia gols. É um prazer muito grande enfrentá-lo”, elogiou Abel. “Seu time é muito bem organizado, uma equipe que joga com muita gente por dentro, com jogadores jovens e experientes. Fico, acima de tudo, muito contente com as duas melhores equipes na final, o que nem sempre acontece”, completou. O são-paulino devolveu o elogio dizendo que “ninguém ganha a Libertadores duas vezes por acaso”. “O Palmeiras tem um ataque veloz, dois jogadores importantes de armação, faz saída com três na defesa… O problema é que são talentosos”, destacou Ceni.

Desta forma, Abel Ferreira e Rogério Ceni chegam motivados para a finalíssima deste domingo. No primeiro duelo, o time do são-paulino levou a melhor, vencendo por 3 a 1, com gols de Jonathan Calleri (duas vezes) e Pablo Maia. Raphael Veiga descontou para a equipe palestrina. O Tricolor garantirá o bicampeonato mesmo perdendo pelo placar mínimo. A equipe treinada pelo português, por sua vez, precisa bater o rival por pelo menos três gols de diferença. Um triunfo palmeirense por dois tentos levará a decisão para as penalidades.

