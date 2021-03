Cicinho afirma que o melhor jogador do Flamengo é o VAR: ‘Decidiu o Brasileiro’

Multicampeão pelo São Paulo e com passagens por Real Madrid e até seleção brasileira, o ex-lateral polemizou ao falar sobre o |rubro-Negro carioca; assista

Reprodução/SBT Cicinho é campeão do mundo pelo São Paulo



Cicinho, multicampeão pelo São Paulo e com passagens por Real Madrid e até seleção brasileira, polemizou durante o programa “Arena SBT”, na noite da última segunda-feira, 22. Estreando um quadro, onde é colocado para responder perguntas dos telespectadores, o ex-lateral afirmou que o VAR é o melhor jogador do Flamengo. No entendimento do ex-jogador, foi o árbitro de vídeo que decidiu o último Campeonato Brasileiro, vencido pelo Rubro-Negro carioca.

“Eu fico com o VAR. O VAR tem sido a sensação do último Campeonato brasileiro. A sigla é ‘Vou ajudar o Rubro-Negro’. Então, tem que ficar com esse ‘jogador’, que decidiu o Campeonato Brasileiro. Então, o melhor jogador do Flamengo? É o VAR!”, afirmou Cicinho, que também passou Botafogo-SP, Atlético-MG, Botafogo-RJ, Sport e Brasiliense no futebol brasileiro. O Flamengo conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro na última rodada, quando perdeu para o São Paulo, mas viu o Internacional, segundo colocado, ficar apenas no empate com o Corinthians, no Beira-Rio. Os colorados, no entanto, tiveram três gols anulados pela arbitragem e desperdiçaram a chance de ficar com a taça, algo que não acontece desde 1979.