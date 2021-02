Inter empata com o Corinthians em 0 a 0 e é vice-campeão do Brasileirão

Colorado terminou atrás do Flamengo, que, mesmo perdendo para o São Paulo por 2 a 1, garantiu o bicampeonato; jogo foi marcado por intervenções do VAR

Ricardo Duarte / Flickr SC Internacional Inter jogou a partida decisiva em casa



O Internacional empatou com o Corinthians em 0 a 0 e terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 na vice-liderança. A partida foi disputada no Estádio do Beira-Rio nesta quinta-feira, 25, e foi válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Com isso, o time de Abel Braga chegou a 70 pontos, sendo superado pelo Flamengo, que mesmo perdendo para o São Paulo, estacionou nos 71 pontos. Já o Corinthians se manteve na 11ª posição, garantindo vaga na Sul-Americana 2021. O jogo foi marcado por intervenções do VAR. Na primeira ocasião, o árbitro de vídeo anulou a marcação de um pênalti para o Inter. Em seguida, o Colorado chegou a marcar um gol, mas viu o tento ser anulado após atuação do VAR. No fim do jogo, o Inter marcou outra vez, mas viu o gol ser anulado mais uma vez. Já nos acréscimos, o Inter marcou novamente, mas o árbitro assinalou impedimento.

Precisando vencer, o Inter pressionou o Corinthians durante o jogo inteiro. Apesar das inúmeras chances criadas, o Colorado parou nas boas defesas do goleiro Cássio e em finalizações que saíram próximas da meta corinthiana. Mesmo pressionado, o Corinthians teve chances de marcar com Jô e Matheus Vital, mas Marcelo Lomba e a trave Colorada impediram o gol. Na reta final, o Inter conseguiu marcar dois gols, mas ambos foram anulados. No último lance de jogo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Lucas Ribeiro chutou por cima do gol de Cássio e desperdiçou a chance do título Colorado.