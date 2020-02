Clássico entre River e São Paulo pela Libertadores terá portões fechados na Argentina

Reprodução/River Plate Torcida do River Plate faz a festa no Monumental de Nuñez



A partida entre River Plate e São Paulo, marcada para o dia 22 de abril (quarta-feira), às 21h30, válida pela 5ª rodada da Conmebol Libertadores, será realizada com portões fechados no Monumental de Nuñez.

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, última instância da Justiça Desportiva) definiu nesta terça-feira (4) que o River Plate terá que realizar duas partidas como mandante com portões fechados por conta da confusão no jogo de volta da final da Libertadores de 2018, contra o Boca Juniors.

O encontro entre River Plate e Binacional, do Peru, marcado para o dia 11 de março (quarta-feira), válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, também será com portões fechados.