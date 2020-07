Flamengo, Botafogo, SPFC e outros clubes lamentam a morte de Rodrigo Rodrigues

Apresentandor do SporTV morreu vítima de complicações da Covid-19, nesta terça-feira, aos 45 anos

Reprodução O Flamengo prestou sua homenagem a Rodrigo Rodrigues



A morte de Rodrigo Rodrigues, apresentador do SporTV, vítima de complicações da Covid-19, foi lamentada por diversos clubes do futebol brasileiro. Através das redes sociais, nesta terça-feira (28), as agremiações promoveram homenagens ao jornalista, que passou por diversas emissoras, como TV Cultura, Bandeirantes, ESPN, entre outras. O Flamengo, time de coração de Rodrigues, foi um dos primeiros a se manifestar.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs. Apaixonado por esporte e pela música, o profissional conquistou uma legião de admiradores com seu trabalho e bom humor. Rubro-negro e fã de Zico, RR sem sombra de dúvidas foi um dos camisas 10 do jornalismo esportivo. Descanse em paz”, escreveu o Rubro-Negro. Veja algumas mensagens abaixo.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Oj4tP8hv4m — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2020

Foi com imensa tristeza que o Botafogo recebeu a notícia do falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Grande profissional e referência no jornalismo esportivo. Vai deixar saudades. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. pic.twitter.com/Dgf88xPYNp — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 28, 2020

É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do apresentador do grupo Globo, Rodrigo Rodrigues. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento de profunda dor. pic.twitter.com/sAUZk7E6u1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 28, 2020

O Fluminense lamenta a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Sua alegria e descontração foram um diferencial durante toda a sua trajetória. Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos. Muita força aos familiares, amigos, companheiros de trabalho e fãs. pic.twitter.com/lXQdeR9NzO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 28, 2020

O São Paulo Futebol Clube lamenta, com imensa dor, o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Exemplo de competência, querido por todos e de coração tão grande, terá sempre nosso respeito e nossa lembrança. Nossa solidariedade à família e aos amigos em momento tão dolorido. pic.twitter.com/P6LjWMW4MG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2020

Lamentamos a morte do jornalista e apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues. "RR", como era chamado pelos amigos, deixa uma triste lacuna no cotidiano do jornalismo esportivo. O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos do apresentador, neste momento de luto e dor. 😢 — Corinthians (@Corinthians) July 28, 2020

É com enorme tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Rodrigo Rodrigues. Manifestamos as condolências aos amigos e familiares e desejamos todo apoio neste momento difícil. pic.twitter.com/J3zwhe0NRA — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) July 28, 2020

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues e deseja força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) July 28, 2020