Apresentador Rodrigo Rodrigues morre após contrair Covid-19

Jornalista estava internado na UTI do Hospital Unimed desde o último domingo

Reprodução Rodrigo Rodrigues morreu após contrair Covid-19



O mundo do jornalismo esportivo está em luto. O apresentador Rodrigo Rodrigues, do SporTV, morreu aos 45 anos, nesta terça-feira (28), após contrair Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O jornalista estava internado na unidade intensiva de terapia (UTI) do Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, desde o último domingo. Segundo o Hospital Unimed-Rio, Rodrigues apresentou sintomas da Covid-19 há duas semanas e chegou à emergência com cefaleia, vômitos e desorientação. O jornalista passou por uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana, mas acabou não resistindo nesta terça-feira.

“O paciente encontrava-se em estado grave e coma induzido, em unidade de terapia intensiva, desde o último domingo, 26/07, após ter sido submetido a procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral. Rodrigo havia dado entrada na emergência da nossa unidade no sábado, 25/07, com quadro grave e diagnóstico prévio de Covid-19.Toda a equipe do Hospital Unimed-Rio se solidariza com familiares, amigos e admiradores do trabalho de Rodrigo Rodrigues”, informou a Unimed, em comunicado assinado pelo diretor médico Paulo Henrique Ribeiro Bloise.

Em nota, a TV Globo lamentou a morte de Rodrigues, explicou que seu último trabalho na emissora aconteceu no dia 9 de julho e reforçou que todas as precauções foram tomadas no combate à Covid-19.”Com carinho e com sentimento de saudade diante da falta que ele certamente nos fará, nos despedimos de Rodrigo, lamentamos sua partida tão prematura e a ausência do seu bom humor em nosso dia a dia”, escreveu.

Rodrigo Rodrigues teve passagem por vários veículos de comunicação, começando a sua trajetória na Rede Vida, em 1995. Anos mais tarde, ele passou pela TV Cultura, SBT e Bandeirantes até chegar à ESPN, em 2011, quando assumiu a função de apresentador do “Bate-Bola”. Nos últimos anos, ele passou também pela TV Gazeta, pelo Esporte Interativo e pela Rádio Globo antes de ser contratado pela Globo, no início de 2019.

Fora do ambiente de trabalho, Rodrigo Rodrigues tinha como passatempo música, cinema e viagens, temas sobre os quais escreveu em seus livros e que faziam parte do apresentador. Ele também era guitarrista da banda “The Soundtrackers”. Durante uma apresentação da banda no “Domingão do Faustão”, Rodrigo respondeu assim à pergunta do apresentador sobre o começo de sua carreira: “Eu comecei desenhando, aí passei pro violão. E, aí, quando eu achava que ia ser professor de arte e tocar na noite, eu fiz um teste acidental e virei apresentador. Não parei mais, faz 25 anos… Mas eu nunca deixei de tocar, eu faço questão de manter a banda porque uma paixão alimenta a outra”.

*Mais informações em instantes