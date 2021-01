Clubes lamentam tragédia com equipe do Palmas; veja homenagens

Acidente aéreo aconteceu na manhã deste domingo, 25, em Luzimangues, no Tocantis

Reprodução / Twitter @ACGOficial Homenagem do Atlético Clube Goianiense após o acidente envolvendo o presidente do Palmas e quatro atletas da equipe



Após a confirmação de falecimento do presidente do Palmas Futebol e Regatas e de quatro atletas da equipe em acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo, 24, clubes de futebol manifestaram pelas redes sociais suas condolências ao time, amigos e familiares das vítimas. Além de Meira, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari também morreram no acidente aéreo.

Em mensagem no Twitter, o Paysandu Sport Club disse lamentar profundamente “a tragédia aérea que causou a morte do presidente do Palmas-TO, Lucas Meira, e dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari e do piloto, comandante Wagner”. “Nossos sentimentos aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de dor”, completou a publicação. Também nas redes sociais, o Cruzeiro desejou “força e serenidade aos amigos e parentes das seis vítimas e também aos torcedores do Palmas”. O atual presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, disse que o acidente “é um duro golpe na família do futebol”. “A toda torcida, parentes, amigos e funcionários do clube, manifesto nossa solidariedade em nome do Corinthians.”

Em nota oficial, o Fortaleza Esporte Clube também disse ter recebido com tristeza a notícia do acidente envolvendo parte da equipe do Palmas. “O Fortaleza manifesta, neste momento de dor, o mais profundo sentimento de pesar e solidariedade às famílias enlutadas e amigos”, finalizou a mensagem. Também em comunicado, o Vila Nova Futebol Clube, que jogaria contra a equipe de Tocantis nesta segunda-feira, 25, falou em “consternação e profunda tristeza” pelo acidente aéreo. O time desejou que os amigos e familiares das vítimas sejam “consolados no colo do Pai”, afirmou que irá corroborar com o adiamento da partida e prestará homenagem às vítimas do acidente. Outros times como Atlético Clube Goianiense, Botafogo, Vasco da Gama, Ceará Sporting Club, Flamengo e o Grêmio também prestaram suas homenagens ao clube.

