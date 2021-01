Acidente aéreo mata presidente e quatro jogadores do Palmas Futebol e Regatas

Equipe viajava a Goiânia para partida contra o Vila Nova; não há informações sobre a causa do acidente

Um acidente aéreo ocorrido no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional (TO), na manhã deste domingo, 24, causou a morte do presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, de 32 anos, e de outros quatro jogadores da equipe. A aeronave caiu por volta das 8h15, logo após decolar na pista da Associação Tocantinense de Aviação. A equipe viajava a Goiânia para partida contra o time Vila Nova, que aconteceria nesta segunda-feira, 25, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga pela Copa Verde. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Além de Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do comandante da aeronave Wagner, também não sobreviverem. Em nota, o Palmas Futebol e Regatas confirmou o falecimento dos seis envolvidos no acidente deste domingo e pediu orações pelos familiares das vítimas, que serão, segundo comunicado, apoiados pelo clube “neste momento de dor e consternação”.

Também em comunicado, o Vila Nova Futebol Clube disse ter recebido “com consternação e profunda tristeza a notícia sobre o acidente aéreo” envolvendo parte da equipe adversária. O clube desejo que “todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do Pai neste momento de tamanha angústia e tristeza” e afirmou que irá corroborar para o adiamento da partida, assim como prestará uma homenagem aos falecidos no jogo da próxima quinta-feira, 28, pelo Campeonato Goiano.

Em publicação nas redes sociais neste domingo, o time comemorava o último treino antes da viagem para Goiânia. Pelo Twitter, em mensagem publicada no dia 20 de janeiro, Lucas Meira comemorava a vitória do Palmas contra o Real Noroeste e agradecia aos jogadores. “Começamos o ano bem! Obrigado a toda a equipe pela dedicação”, disse na publicação.