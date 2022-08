Com direito a clássico, semifinais do Brasileirão feminino são definidas; confira

Corinthians x Palmeiras e Internacional x São Paulo se enfrentam em busca da vaga na final

Staff Images / CBF Internacional foi o último a garantir vaga nas semifinais



O Campeonato Brasileiro feminino está se encaminhando para a reta final. No fim de semana, Palmeiras e Corinthians venceram novamente seus jogos nas quartas de final, contra Grêmio e Real Brasília, respectivamente. Em uma disputa apertada, o São Paulo fez 2 a 0 na Ferroviária e confirmou sua vaga. Nesta segunda-feira, 22, Internacional e Flamengo empataram em 1 a 1 depois da vitória Colorada no jogo de ida por 4 a 2. Sendo assim as partidas de semifinal estão definidas. Repetindo a final de 2021, Corinthians e Palmeiras se enfrentam em jogos de ida e volta, o primeiro sendo no próximo domingo dia 28. No outro lado da chave, o Internacional pega o São Paulo, decidindo a vaga fora de casa. Os horários e locais dos confrontos ainda não foram definidos pela CBF.