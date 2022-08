Alvo do United, Antony aparece nas redes sociais assistindo clássico inglês

Brasileiro deve sair do Ajax nesta janela de transferências e se juntar a Casemiro nos Red Devils

Reprodução/ Instagram Antony e seu agente posaram para foto assistindo ao jogo



O Manchester United está aquecendo o mercado na última semana. Depois de fechar com Casemiro, há rumores de que o clube está em contato com o brasileiro Antony, do Ajax. Os rumores devem se confirmar nos próximos dias, já que Antony não treinou com a equipe holandesa e não deve ser relacionado para as próximas partidas, enquanto houver negociação. Nesta segunda-feira, 22, durante a partida entre United e Liverpool pela 3ª rodada da Premier League, o empresário do atacante brasileiro postou fotos dos dois assistindo ao clássico. A atitude deu esperança aos torcedores do United e foi repostada no Twitter pelo Manchester United Brasil e os torcedores comemoraram. Depois de um começo difícil, com duas derrotas em dois jogos, os Red Devils venceram o Liverpool e saíram da lanterna para a 14ª colocação, acima do Liverpool em 16º.