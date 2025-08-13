Com dois gols no fim de jogo, Bragantino vence AD Taubaté por 2 a 0 no Paulista Feminino

Com os três pontos somados, as Bragantinas agora assumem o quinto lugar, com 8 pontos, os mesmos da Ferroviária, só que atrás devido ao saldo de gols

Reprodução/Instagram/@redbullbragantino Jane foi a responsável pelo primeiro gol da vitória do RB. Bragantino sobre o AD. Taubaté



O Bragantino recebeu nesta quarta-feira (13) o AD. Taubaté em busca de melhorar sua colocação no Paulistão Feminino e continuar sonhando com uma das quatro vagas para a semifinal do campeonato, que está em sua sexta rodada. Apesar das dificuldades no jogo, que foi de equilíbrio e pouca criação, as Bragantinas conseguiu sair de lá com os três pontos e ultrapassar a equipe adversária na tabela. Os dois times tinham entrado em campo na quinta e sexta colocação, respectivamente. Com os três pontos somados, o Bragantino agora assume o quinto lugar, com 8 pontos, os mesmos da Ferroviária, só que atrás devido ao saldo de gols.

O AD. Taubaté deu trabalho para o Bragantino, e conseguiu segurar a equipe de Bragança até os 36 minutos do segundo tempo, quando em uma jogada de Emily pela esquerda, Paulina, maior artilheira do time de Bragança fez o pivô, e a bola sobrou para Jane Carvalho mandar para o fundo do gol e tirar o marcador do zero, além de dar a vantagem para a equipe da casa. Já nos acréscimos, dessa vez em uma jogada pela esquerda de Catalina, foi a vez da maior artilheira do time deixar o dela. Cruzamento para dentro da área e cabeçada para o fundo do gol. 2 a 0 Bragantino.

As Bragantinas volta a jogar no domingo (17), às 10h30, contra o Cruzeiro pelas quartas de final do Brasileiro. O jogo está em aberto e qualquer equipe pode se classificar para a semifinal. Já o AD. Taubaté enfrenta o Palmeiras, na próxima quarta-feira (20), às 15h.