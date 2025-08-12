Jovem Pan > Esportes > Futebol > Copa do Brasil Feminina: Confira os confrontos das oitavas de final

Copa do Brasil Feminina: Confira os confrontos das oitavas de final

Jogos são únicos e estão previstos para acontecer no dia 17 de setembro; 16 times, entre equipes do Brasileiro A1, A2 e A3, seguem na disputa pelo troféu da competição, que voltou a acontecer depois de 9 anos

  • Por Sarah Américo
  • 12/08/2025 20h09
Reprodução/CBF copa do brasil feminina CBF sorteou nesta os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (12) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Os jogos são de confrontos único e estão previstos para acontecer no dia 17 de setembro. 16 times, entre equipes do Brasileiro A1, A2 e A3, seguem na disputa pelo troféu da competição que voltou a acontecer depois de 9 anos. A última edição foi em 2016, quando o Audax/Corinthians ficou com a taça.

Os confrontos foram formados com base em um sorteio. Todas as equipes estavam nos mesmos potes, e os oito primeiros que saíram ficaram com o mando de campo, já os demais, vão viajar para enfrentar seus adversários. De todos os mandantes, a missão mais complicada é a do São Paulo, que vai receber o Flamengo, e Atlético-PI e Realidade Jovem são as únicas equipes que estão no torneio desde o início. Neste ano, o campeão do torneio vai faturar R$ 1 milhão.

Confira os confrontos das oitavas de final:

  • Bahia x Atlético-MG
  • Internacional x Fluminense
  • Corinthians x Juventude
  • Bragantino x Atlético-PI
  • Palmeiras x América-MG
  • Sport x Realidade Jovem
  • São Paulo x Flamengo
  • Ferroviária x Vitória

Próximas datas da Copa do Brasil Feminina 2025

  • Quartas de final: 24 de setembro
  • Semifinais: 5 de novembro
  • Final (jogo único): 19 de novembro

Premiação

  • 1ª fase: R$ 25 mil
  • 2ª fase: R$ 35 mil
  • 3ª fase: R$ 40 mil
  • Oitavas de final: 50 mil
  • Quartas de final: R$ 60 mil
  • Semifinais: 70 mil
  • Final: 100 mil
  • Vice-campeão: R$ 500 mil
  • Campeão: R$ 1 milhão

