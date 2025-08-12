Copa do Brasil Feminina: Confira os confrontos das oitavas de final

Jogos são únicos e estão previstos para acontecer no dia 17 de setembro; 16 times, entre equipes do Brasileiro A1, A2 e A3, seguem na disputa pelo troféu da competição, que voltou a acontecer depois de 9 anos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira (12) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Os jogos são de confrontos único e estão previstos para acontecer no dia 17 de setembro. 16 times, entre equipes do Brasileiro A1, A2 e A3, seguem na disputa pelo troféu da competição que voltou a acontecer depois de 9 anos. A última edição foi em 2016, quando o Audax/Corinthians ficou com a taça.

Os confrontos foram formados com base em um sorteio. Todas as equipes estavam nos mesmos potes, e os oito primeiros que saíram ficaram com o mando de campo, já os demais, vão viajar para enfrentar seus adversários. De todos os mandantes, a missão mais complicada é a do São Paulo, que vai receber o Flamengo, e Atlético-PI e Realidade Jovem são as únicas equipes que estão no torneio desde o início. Neste ano, o campeão do torneio vai faturar R$ 1 milhão.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Bahia x Atlético-MG

Internacional x Fluminense

Corinthians x Juventude

Bragantino x Atlético-PI

Palmeiras x América-MG

Sport x Realidade Jovem

São Paulo x Flamengo

Ferroviária x Vitória

Próximas datas da Copa do Brasil Feminina 2025

Quartas de final: 24 de setembro

Semifinais: 5 de novembro

Final (jogo único): 19 de novembro

