Com gol de Maurício no último lance, Inter vira sobre o Flamengo no Beira-Rio

Time gaúcho conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, enquanto clube Rubro-Negro marcou a derrota inicial

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Maurício, do Internacional, comemora seu gol, marcado diante do Flamengo



O Internacional venceu o Flamengo, de virada, por 2 a 1, neste domingo, 23, em partida no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Maurício – que deixou o banco de reservas no segundo tempo -, o clube gaúcho conquistou a primeira vitória do campeonato, após um empate diante do Fortaleza, e soma quatro pontos. O time Rubro-Negro, por sua vez, acumula a primeira derrota sob o comando de Jorge Sampaoli e se mantém com três pontos. Na rodada de estreia, a equipe carioca havia marcado vitória sobre o Coritiba por 3 a 0. A partida deste domingo teve o primeiro tempo intenso para o Internacional e para o Flamengo, mas com poucas oportunidades de gol. Nos minutos iniciais, o time carioca chegou a marcar um gol, aos 16 minutos com Gabriel, mas a arbitragem viu impedimento e anulou. No segundo tempo, Gerson deu um “chapéu” no goleiro Keiller, fez embaixadinha na pequena área e mandou para o gol. Só que durou pouco tempo a vantagem carioca. Aos 21 minutos, Wanderson deu passe para Maurício, que finalizou na saída do goleiro Santos. Os cariocas acertaram a trave com Matheus França, aos 50 minutos, enquanto Maurício marcou o gol da vitória aos 52 minutos.

Os dois times mudam o foco no meio da semana para a Copa do Brasil. O Internacional visitará o CSA, em Alagoas, após ter vencido o duelo de ida, por 2 a 1, em Porto Alegre. Já o Flamengo receberá o Maringá e terá que reverter o placar de 2 a 0 do primeiro confronto. Pelo Brasileirão, o time gaúcho volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Goiás, às 18h30, e o Flamengo, no mesmo dia, receberá o Botafogo, às 16 horas, no Maracanã.

*Com informações de Estadão Conteúdo