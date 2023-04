São Paulo vence América-MG por 3 a 0 e conhece a primeira vitória no Campeonato Brasileiro

Com gols do de Luciano, Calleri e Marco Paulo, time conseguiu bater o adversário no jogo de estreia do técnico Dorival Júnior, que assumiu a equipe no lugar de Rogério Ceni

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano comemora gol do São Paulo durante partida entre São Paulo x América MG válida pela 2ª rodada do campeonato brasileiro 2023 e realizada no Estádio do Morumbi em São Paulo, SP



O São Paulo venceu o América-MG por 2 a 0 na noite deste sábado, 22. Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o time da capital paulista abriu o placar com Luciano aos 20 minutos. Após uma pressão na saída do time mineiro, Michel Araújo pegou a bola e passou para o camisa 10 que chutou de fora da área e abriu o placar após a bola desviar na zaga e o goleiro ‘frangar’. O América não sentiu o gol e foi para cima do adversário, fazendo com que Rafael precisasse trabalhar bastante até o fim da primeira etapa. Em uma das chances, o goleiro são-paulino, tirou a bola em cima da linha e evitou que a equipe de minas empatasse a partida. Na volta para o segundo tempo, os dois times tiveram uma boa chance logo nos primeiros minutos, mas nenhum converteu em gol. Após esses lances, o jogo seguiu da mesma fora que terminou a primeira etapa, com o América atacando mais e correndo atrás do marcador, enquanto o São Paulo aproveitava algumas oportunidades que sobravam do ataque mineiro, mas nada que levasse perigo.

Quando a partida se encaminhava para a parte final, o São Paulo voltou a oferecer riscos para o adversário, chegando algumas vezes ao gol, até que aos 36 minutos, com uma boa jogada do lado esquerdo. Caio Paulista desceu rápido pela lateral e passou para Alisson, que encontrou Calleri em boa posição dentro da área e, de cabeça, ampliou o placar para o time da casa. Depois do gol, o São Paulo melhorou na partida, e continuou chegando à área adversária. Mas o América também não parou e seguiu dando trabalho para o goleiro Rafael, mas não deu em nada. Por outro lado, o São Paulo mais uma vez pressionou a saída de bola do coelho e roubou a bola, Marcos Paulo então converteu a chance em gol e fez o time da casa chegar ao terceiro gol. O tricolor paulista conseguiu garantir sua primeira vitória no campeonato. O jogo deste sábado foi a estreia do técnico Dorival Junior, que assumiu o time na quinta-feira, 20, após a demissão de Rogério Ceni. Essa é a segunda passagem do treinado no São Paulo. Apesar do tempo frio em São Paulo, a torcida do tricolor não deixou de apoiar o time do Morumbi. Mais de 30 mil pessoas estavam no estádio para empurrar o time.