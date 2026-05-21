Com gol de Pedro, Flamengo vence Estudiantes e vai às oitavas da Libertadores

Fora da lista de Ancelotti para a Copa, o atacante comandou a classificação antecipada do rubro-negro no torneio continental

PAULO TI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou o único gol da partida



Fora da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Pedro respondeu da melhor maneira possível dentro de campo. O atacante marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 1 a 0, na quarta-feira (20), no Maracanã, e comandou a classificação rubro-negra às oitavas de final da Copa Libertadores.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do Grupo A. O Independiente Medellín aparece em segundo, com sete, seguido pelo Estudiantes, com seis. O Cusco soma apenas um ponto. O time carioca ainda deve receber três pontos referentes ao duelo suspenso contra os colombianos, o que pode consolidar ainda mais a ponta da chave.

Pedro, que esteve presente apenas na pré-lista de Ancelotti, voltou a mostrar poder de decisão em um momento importante da temporada. O atacante é visto como uma das alternativas imediatas da seleção brasileira em caso de problema físico de algum jogador do setor ofensivo durante a preparação para o Mundial.

O primeiro tempo no Maracanã teve muita intensidade, mas pouca criatividade ofensiva. Flamengo e Estudiantes começaram assustando nos minutos iniciais. O time argentino levou perigo em cabeçada de González Pírez após cobrança de escanteio, enquanto o Flamengo respondeu em finalização de Jorginho de fora da área.

Aos 32 minutos, Bruno Henrique foi derrubado por Meza, e o árbitro chegou a marcar pênalti. Após revisão do VAR, porém, a infração foi apontada fora da área. Na cobrança da falta, Léo Pereira exigiu boa defesa de Muslera, que ainda irritou jogadores e torcedores rubro-negros ao retardar reposições de bola durante boa parte da etapa inicial.

O cenário mudou no segundo tempo, principalmente após uma falha decisiva da defesa argentina. Aos 19 minutos, Bruno Henrique fez jogada individual pela esquerda e parecia perder o lance ao adiantar demais a bola. Muslera, porém, saiu errado, se atrapalhou e deixou a sobra limpa para Pedro. O atacante dominou, girou sobre Meza e bateu de esquerda para explodir o Maracanã.

O gol abriu espaços para o Flamengo controlar ainda mais a partida. Pouco depois, Samuel Lino encontrou ótimo passe para Carrascal infiltrar livre nas costas da defesa, mas o colombiano desperdiçou cara a cara com o goleiro. No rebote, Pedro ainda tentou uma finalização de chaleira, mas mandou por cima do travessão.

Sem sofrer grandes sustos defensivos, o Flamengo administrou a vantagem até o apito final e confirmou a vaga antecipada no mata-mata da Libertadores. Em uma noite de resposta individual de Pedro e atuação segura coletiva, o time rubro-negro mostrou força justamente quando começa a entrar na fase decisiva da temporada.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 ESTUDIANTES

FLAMENGO – Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e Carrascal (Varela); Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro (Wallace Yan) e Bruno Henrique (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim

ESTUDIANTES – Muslera; Meza, Santiago Núñez, González Pírez e Tomás Palacios; Amondarain (Gaich), Piovi (Gabriel Neves), Alexis Castro (Farías) e Tiago Palacios (Gabricio Pérez); Aguirre (Cetré) e Carillo. Técnico: Alexander Medina.

GOL – Pedro, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Evertton Araújo e Luiz Araújo (Flamengo); González Pírez, Meza, Piovi, Tiago Palacios e Tomás Palacios (Estudiantes)

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU)

RENDA – Não divulgado

PÚBLICO – 53.125 torcedores

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (BRA).